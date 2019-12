LIVE | Boeren veroorzaken lange file op A1, spookrijders op A12

VideoDe snelwegblokkades bij de Lutte (A1) en Enschede (A35) en de protesten bij het provinciehuis in Arnhem zijn achter de rug. De boeren vertrokken halverwege de middag bij het provinciehuis in Arnhem, eerder werden de A1 en A35 al vrijgegeven. Het is de vraag wat de actievoerende boeren voor de avond nog in petto hebben. Rijkswaterstaat verwacht een drukke avondspits. Volg de laatste ontwikkelingen in de regio via dit liveblog: