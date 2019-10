LIVE | Boeren weer op weg naar huis, protestboeren blokkeren A28 tussen Meppel en Zwolle

Zorgen over hoofdloca­tie Sandd in Apeldoorn na overname door PostNL

6:23 Wat er gebeurt met de hoofdvestiging van Sandd in Apeldoorn, nu Sandd mag fuseren met PostNL, is onzeker. Beide postbedrijven wagen zich niet aan uitspraken over dat soort ‘details’. De vakbonden willen graag duidelijkheid over de toekomst van de werknemers in het Sandd-sorteercentrum.