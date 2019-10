LIVE | Boerenprotest zit erop, verkeer rondom Den Haag loopt vast door betogers die het Malieveld verlaten

video | update Traumaheli­kop­ter opgeroepen voor ongeluk op de Prins Wil­lem-Alexander­laan in Apeldoorn

15:28 Op de kruising van de Prins Willem- Alexanderlaan met de Waterloseweg in Apeldoorn is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Mogelijk gaat het om een aanrijding tussen een auto en de fietsster. De vrouw is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.