LIVE | Boerenprotest zorgt voor ruim uur vertraging op A28 en A32

VideoHet verkeer in Noord-Overijssel heeft veel last van boerenprotesten. Op de A28 en A32 bij Staphorst zijn automobilisten ruim 1 uur langer onderweg, zowel richting en noorden als het zuiden. In heel Oost-Nederland houden op dit moment groepjes boeren en bouwers langzaamaanacties. Volg de laatste ontwikkelingen in de regio via dit liveblog: