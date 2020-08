LIVE | Casino-medewerker staat voor de rechter na verduistering 122.000 euro uit speelautomaten

Apeldoorner Robert B. haalde in de vroege ochtend van 9 augustus de automaten en de kluis van het casino in Apeldoorn leeg. Door camerabeelden uit te kijken kwam het bedrijf al snel bij de medewerker terecht. De man werd dat weekend vlakbij het politiebureau in Apeldoorn aangehouden. Hij was naar eigen zeggen op weg naar de politie om zich te melden. De mogelijke reden van de diefstal zou een oude schuld zijn. B. wil daar verder niets over kwijt.