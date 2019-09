LIVE | Docent Politieacademie die verdacht wordt van corruptie voor de rechter

Baasje na mishande­ling labrador Beau in Apeldoorn: ‘Voed je hond eens beter op’

16 september Op dezelfde dag dat teckel Takkie na een aanval van een bullmastif in Zutphen haar laatste adem uitblies, gebeurde twintig kilometer verderop in Apeldoorn bijna hetzelfde. Labrador Beau overleefde de plotse aanval van een Amerikaanse stafford wel, zij het ternauwernood. Haar baasje wil met haar verhaal hondeneigenaars wakker schudden. ,,Een hond is een grote verantwoording.’’