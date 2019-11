LIVE | Eerste bezoekers zoeken een plekje langs de route in Apeldoorn

Eerste bezoekers voor Sinter­klaas melden zich langs de route in Apeldoorn

9:18 Sinterklaas is deze zaterdagochtend al vroeg gespot in Apeldoorn. Niet de echte. Een als de goedheiligman verkleed jongetje is er samen met zijn ouders en zus al vroeg bij. Om 8.00 uur is het gezin al uit Hilversum vertrokken. Ze hebben dan ook ereplaatsen. Ze mogen in het invalidenvak staan.