LIVE | Eerste trekkers over snelweg bij Deventer, extreme spits verwacht

Video In de Hofstraat in Apeldoorn is het altijd nu

6:40 Een blik op deze klok is een moment om te ontstressen. Hoe laat het ook is, aan de Hofstraat is het altijd nu. ,, Een klok die de boel relativeert’’, zegt kunstenares Sabine Zwikker. ,,Als je ernaar kijkt, denk je ‘wat zou ik me toch eigenlijk druk maken’. Tenminste, dat is mijn gedachte erachter.’’