LIVE | Gebouwen beschadigd, bomen ontworteld en stormvloedkering bij Kampen dicht door storm Dudley

Vertrou­wens­per­soon beticht Epe van ‘grensover­schrij­dend gedrag’ in zaak van ex-politieman John

‘Grensoverschrijdend gedrag.’ Dat verwijt krijgt de gemeente Epe van vertrouwenspersoon Leo Reawaruw, die opkomt voor ex-politieman John Röben. Epe weigert hem nog als gesprekspartner te zien in de zaak van Zwollenaar Röben, die levenslang pijn en een trauma overhield aan rellen op het voormalige Molukse barakkenkamp in Vaassen. Een gemeente mag zich niet mengen in iemands keuze een vertrouwenspersoon in te schakelen, aldus Reawaruw.

15 februari