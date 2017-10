Live muziek op groot podium tijdens Serious Request in Apeldoorn

Tijdens Serious Request, in de week voor kerst, is er in Apeldoorn ook op doordeweekse avonden live muziek van artiesten op een groot podium. Daar werkt de organisatie aan.

Serious Request is het jaarlijks goededoel-evenement van 3FM. Vanuit een Glazen Huis wordt 24 uur per dag radio gemaakt, er omheen ook televisie-uitzendingen. Het Glazen Huis staat dit jaar op het Marktplein in Apeldoorn. Bekend was al dat aan de rand van het plein (op de Stationsstraat) een groot podium komt voor het slotfeest, op 24 december.

De afgelopen jaren stond het podium voor dat eindfeest weliswaar ook in dezelfde stad als het Glazen Huis, maar op een andere locatie. Nu die twee elementen in Apeldoorn vlakbij elkaar staan op één plein, wil de NPO daar optimaal gebruik van maken. De omroeporganisatie bekijkt of er niet alleen op die laatste avond, maar de hele week optredens kunnen komen vanaf het concertpodium.