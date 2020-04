LIVE | Naar adem snakkende man in Apeldoorn gereanimeerd, ‘coronahoester’ uit Zutphen wekenlang de cel in

Belangrijkste feiten

• In totaal zijn tot dinsdag 14.00 uur 1039 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Er zijn afgelopen etmaal 175 mensen gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van corona.

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2500 (+349).

• Het totaal aantal positief geteste patiënten is met 845 gestegen naar 12.595.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.