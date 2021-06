LIVE | Oranjerotonde in Apeldoorn loopt vol na overtuigende derde EK-zege; veel politie op de been

Vlak na de wedstrijd liep de rotonde met de Zwevende Maagden in de wijk De Maten al snel vol. Rond 20.15 uur waren er al zeker 1000 Oranjefans. Veel ouders zijn na de wedstrijd met hun kroost naar de rotonde gegaan om het Apeldoornse Oranjefeest een keer van dichtbij mee te maken, ook al werd van tevoren afgeraden om massaal op de rotonde samen te komen. De sfeer is momenteel gezellig en gemoedelijk.

De politie en gemeente zijn dit keer beter voorbereid dan vorige week. Er is, in tegenstelling tot het uit de hand gelopen feestje van afgelopen donderdag, een peloton van de Mobiele Eenheid (ME) op de been. Daarnaast zijn er nog ongeveer 30 agenten op de been en staan er twee arrestantenbusje klaar.