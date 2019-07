LIVE | Rechter buigt zich over de vraag: Heeft Lamberta uit Apeldoorn haar man doodgestoken?

Lamberta de V. (67) uit Apeldoorn zou in juni vorig jaar haar partner hebben doodgestoken met een mes. Het slachtoffer werd in zijn borst geraakt. Dat gebeurde in het huis waar ze samen woonden. De verdachte ontkende tijdens eerdere zittingen. Desondanks is ze onlangs in het Pieter Baan Centrum onderzocht.