LIVE | Stadhuis Apeldoorn ontruimd vanwege scheur in vloer: parkeergarage afgesloten

VIDEO + updateHet stadhuis van Apeldoorn is ontruimd. Er was een politieke vergadering in volle gang. In de pauze is omgeroepen dat het stadhuis per direct ontruimd werd. Dat heeft volgens de gemeente te maken met een scheur in de vloer in de hal bij de centrale ingang.