LIVE | Trekkers leggen verkeer op A1 plat, animo voor overige acties valt tegen

Geldezels voor rechter voor lenen bankreke­ning voor fraude via whatsapp

6:34 Veertien geldezels van de Apeldoornse bende die volgens justitie tussen september vorig jaar en april dit jaar via whatsappfraude zeker 80 mille bij elkaar fraudeerde, staan vanochtend voor de politierechter in Zutphen. Ze zouden hun bankrekening, of hun id-bewijs om een rekening te kunnen openen, beschikbaar hebben gesteld aan de fraudeurs en zo tientallen mensen hebben gedupeerd.