LIVE | Zoektocht naar vermiste Dennis (25) begonnen: grote groep helpt mee, speciale drones ingezet

Zoekactie naar vermiste Dennis (25) nu ook in Wapenveld, politie onderzoekt tips

28 augustus De zoekactie naar de vermiste Dennis Schoonhoven (25) is nog in volle gang. Het zoekgebied is inmiddels uitgebreid, zo wordt er ook in Wapenveld gezocht. De man verdween woensdagochtend uit een instelling in Apeldoorn en keerde niet terug. Zijn ouders vrezen dat hun zoon niet meer leeft.