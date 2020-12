Lockdown, maar wel 150 mensen in de kerk in Apeldoorn. ‘Open voor mensen die hoop zoeken’

INTERVIEW Het verdriet van Ton Heerts; verlies van zus Ine zwaarste klap voor Apeldoorn­se burgemees­ter

19 december Z'n dierbare zus is nog steeds bij hem, zegt Ton Heerts. Het overlijden van Ine was de zwaarste klap die hij het afgelopen jaar moest verwerken. Burgemeester zijn in coronatijd is soms zwaar, functioneel zwaar, zegt hij. Maar dit? ,,,Pffff...’’