Loenen en Eerbeek herdenken oorlogsslachtoffers rond Remembrance Day

Fietser mee met ambulance na aanrijding met vrachtwa­gen in Apeldoorn

Een vrouw (78) is vanmorgen met de ambulance meegegaan, nadat zij met haar fiets in aanraking kwam met een vrachtwagen. Ze kwam ten val. Dat gebeurde rond 11.00 uur op de kruising Vlijtseweg met de Laan van Kerschoten in Apeldoorn.

9 november