Loenen haalt streep door viering van 75 jaar bevrijding

Er gaat noodgedwongen een streep door uitgebreide bevrijdingsactiviteiten in Loenen. De organisatie ervan zet er nu op in in het najaar alsnog bij 75 jaar vrijheid stil te staan. In Apeldoorn en Beekbergen hopen organisatoren dat de coronabeperkingen op tijd voorbij zijn.

Het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en van de bevrijding door de geallieerden is dit jaar in heel Nederland groots opgezet. In april is het 75 jaar geleden dat de Veluwe werd bevrijd. In Loenen zou dat tussen 12 en 18 april op meerdere manieren gevierd worden. Zo is een tocht voor schoolkinderen gepland, een officiële herdenking, een bevrijdingsontbijt waarbij zowel kinderen als tachtigplussers zouden aanschuiven, en een optocht met oude legervoertuigen.

De overkoepelende organisatie ziet zich door de corona-epidemie echter gedwongen alle activiteiten af te gelasten. ‘Gelukkig is vrijheid in Nederland nu tijdloos en kunnen we dit dus ook later vieren’, blijft de organisatie positief; Loenen zal ‘niet bij de pakken neerzitten‘. Er wordt nu bekeken of de activiteiten later in het jaar (‘bijvoorbeeld in september’) alsnog kunnen plaatsvinden.

Verantwoord

In Apeldoorn en Beekbergen staat het herdenken en vieren begin mei gepland. Apeldoorn verheugt zich op een groots bevrijdingsfestival. De bedoeling is dat bij die festiviteiten, op 9 en 10 mei, Canadese veteranen aanwezig zijn. Afgelopen weekend noemde de organisatie het nog te vroeg om al conclusies te trekken over de mogelijke gevolgen van de corona-maatregelen.

Als het even kan, gaat het evenement door, tenzij dat niet verantwoord of haalbaar blijkt. ,, We houden natuurlijk nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten en hebben hierover ook contact met de gemeente Apeldoorn’’, laat Anita Menninga namens de organisatie weten.