Loenenseweg in Beekbergen afgesloten na crash, meerdere gewonden

OVER DE TONG In de watten gelegd bij Tante Blanche in Brummen

7 oktober Charles Ek, eigenaar en chef-kok van Tante Blanche in Brummen, heeft zulke goede herinneringen aan zijn oudtante uit Brussel dat hij zijn restaurant naar haar heeft vernoemd. Het gezin werd bij bezoekjes aan haar goed in de watten legde. Dat gevoel wil hij, samen met zijn jonge team, de gasten van Tante Blanche ook geven, met onder meer een verwen- en groentemenu dat elke twee weken wisselt. Op die manier komen de met zorg uitgekozen seizoensproducten – veelal geleverd door leveranciers dicht bij huis - tot hun recht. Kwaliteit, versheid, maar vooral het verwennen van hun gasten is het doel.