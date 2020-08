Lof voor Krista Walter bij vertrek bij De Goede Woning in Apeldoorn

Woningcorporatie De Goede Woning in Apeldoorn krijgt een nieuwe directeur. Krista Walter neemt per 1 oktober afscheid als directeur-bestuurder. De huurdersbelangenvereniging is vol lof over haar.

Walter vertrekt naar woningcorporatie Kennemer Wonen in Noord-Holland. In die regio groeide ze op. In een schriftelijke verklaring geeft ze aan trots te zijn op wat ze sinds 2009 met De Goede Woning heeft bereikt. Daarbij gaat het zowel om tastbare zaken zoals bouw, renovatie en verduurzaming van bestaande woningen, als sociale projecten.

Gelijke kansen

,,Wonen is een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het is een belangrijke basis voor gelijke kansen in het leven. Daar heb ik het elke dag weer voor gedaan.’’ De bestuurder roemt de samenwerking met onder meer de huurdersbelangenvereniging, de andere corporaties in Apeldoorn en de gemeente.

De Goede Woning heeft in Apeldoorn zo'n 8000 woningen in de verhuur. Het overgrote deel, circa 95 procent, betreft sociale huur.

Eerlijk

Jan van Dongen, voorzitter van huurdersbelangenvereniging De Sleutel, is uitgesproken positief over Walter. ,,Omdat zij alles uit volle overtuiging voor het belang van de huurder doet. Ook als dat lastige consequenties heeft voor de corporatie zelf. Wij hebben maandelijks overleg en daarin stelt zij zich altijd grandioos op. Eerlijk, open, met verstand van zaken. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens, maar dan kan je in elk geval op een heel prettige manier met haar discussiëren. Misschien wel omdat ze een vrouw is, wie weet. En ze gaat moeilijke onderwerpen niet uit de weg.’’

Opvolging

De raad van commissarissen betreurt het vertrek van Walter, laat voorzitter Arnold Gerritsen weten. ,,In de ruim elf jaar als directeur-bestuurder heeft zij veel kunnen betekenen voor de volkshuisvesting in Apeldoorn en omgeving.’’

Onbekend is nog wie Walter gaat opvolgen. Daarvoor is inmiddels een procedure gestart. Wat betreft De Sleutel wordt het iemand met ,,tenminste dezelfde kwaliteiten’’, zegt voorzitter Van Dongen. ,,Al zal dat heel moeilijk worden.’’