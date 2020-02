Lof voor snackbar na actie tijdens flatbrand Apeldoorn: ‘We kregen zelfs borrelhapjes’

Update & video Heleen vlucht met hond Lucky de kou in bij flatbrand in Apeldoorn: ‘Maar mijn poes zit nog binnen’

11:08 Twee bewoners van flat Gildenhove in Apeldoorn zijn woensdagavond door de hulpdiensten geëvacueerd vanwege een brand. De brand woedde in een kelder van de flat. Het vuur was pas diep in de nacht onder controle.