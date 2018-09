Logeerhuis van Sint Nicolaas wil aantal no-shows beperken

Directeur veilig­heids­re­gio Noord- en Oost-Gelderland plots weg

17:50 De directeur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG), Aart Schoenmaker, is per direct gestopt. Volgens burgemeester John Berends van Apeldoorn, die de veiligheidsregio aanstuurt, is Schoenmaker niet ontslagen, maar vertrekt hij in goed overleg.