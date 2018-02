Lokaal Apeldoorn op bres voor leefbaarheid rond Mheenpark

Lokaal Apeldoorn is niet tegen activiteiten in en rond het park, waar ook sporthal Mheenpark staat. Wel constateert de partij dat er veel te doen is in de omgeving. 'De balans tussen functies en activiteiten én de leefbaarheid (lees parkeer- en verkeersdruk) was in het verleden fragiel!', stelt Ben Hendrikse namens de partij in schriftelijke vragen. 'Door aanzuigende nieuwe ontwikkelingen dreigt dit - uit balans- te raken. De omwonenden hebben de indruk dat overleg niet leidt tot een oplossing, en….. dat er geen overzichtelijk en samenvattende visie is voor de omgeving.'