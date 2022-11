Lokale omroep in Apeldoorn zoekt extra geld om ambities waar te maken

KOZP haalt uit na (niet) optreden politie in Staphorst: 'De terreur heeft gewonnen’

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil dat er een onafhankelijk, extern onderzoek komt naar de sinterklaasrellen in Staphorst. Woordvoerder Marisella zegt dat er zoveel is misgegaan dat hieruit lessen moeten worden getrokken. Volgens haar is sprake geweest van ‘regelrechte terreur’ en heeft de politie onvoldoende gedaan om vreedzame demonstranten te beschermen tegen geweld van relschoppers.

21 november