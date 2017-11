Lokalen vier Apeldoornse basisscholen hebben ook in 2020 matige luchtkwaliteit

Vier scholen in de gemeente Apeldoorn moeten tenminste tot 2020 wachten voor de matige luchtkwaliteit in de lokalen wordt aangepakt. Dat blijkt uit een overzicht van de ventilatiekwaliteit van Apeldoornse schoolgebouwen.

D66 zette de luchtkwaliteit in schoolklassen in 2012 op de kaart en vroeg aan het college van B en W hoe het er nu voorstaat. Daaruit blijkt dat vier scholen in 2020 nog steeds een matig scoren.

Matige luchtkwaliteit

Bij De Tweede Stee (Loenen), De Wegwijzer, Spitsbergen en de Willem van Oranjeschool laat in een aantal klaslokalen het binnenmilieu de komende jaren te wensen over. Leerlingen hebben volgens de directeuren geen, of nauwelijks, last van de matige luchtkwaliteit. In veel Apeldoornse scholen zijn sinds 2015 maatregelen genomen om de ventilatie te verbeteren, of staan deze op de rol.

Dennis Russchen, raadslid van D66, noemt het opvallend dat vier scholen dan nog een zogenoemde D-classificatie (matig) hebben. ,,De wethouder heeft bij de bespreking van onderwijshuisvesting eind 2015 aangegeven het probleem van de ongezonde luchtkwaliteit van klaslokalen te zullen 'tackelen'. Om deze reden was het amendement van D66 om 500.000,- euro te reserveren voor het op orde krijgen van de luchtkwaliteit niet nodig; mocht het geld toch nodig zijn dan zou de wethouder er bij de raad op terugkomen.'' D66 beraadt zich dan ook op politieke vervolgstappen. ,,Al zijn we voor een groot gedeelte gerustgesteld omdat het leeuwendeel van de scholen in 2020 aan de afgesproken luchtkwaliteitsnorm (B of hoger) voldoet.''

Ramen openzetten

Directeur Ernst Maatman stelt dat op obs De Tweede Stee in Loenen geen hinder van de luchtkwaliteit wordt ondervonden. ,,Het is gebruikelijk dat de ramen bij het begin van de dag meteen worden open gezet. Wanneer dit niet gebeurt, dan merken we dit snel genoeg en wordt het alsnog geregeld.''

Wendy Bol, directeur van obs Spitsbergen, komt met een vergelijkbare reactie. ,,De leerkrachten en leerlingen merken niets van de matige luchtkwaliteit. Er wordt door alle leerkrachten geventileerd door de ramen open te zetten.'' Op Spitsbergen scoren vier lokalen wel goed. ,,In 2001 hebben wij brand gehad. Hierbij zijn de helft van de lokalen opnieuw gebouwd en daar hebben wij een ventilatiesysteem.''

Onderwijsbegroting

Uit de beantwoording van de vragen die D66 stelde, blijkt dat Apeldoorn wel geld op de plank heeft om ernstige problemen aan te kunnen pakken. ,,Met de schoolbesturen heeft de gemeente afgesproken dat ernstige problemen op het gebied van het binnenklimaat bespreekbaar gemaakt zullen worden bij de gemeente. Binnen de onderwijsbegroting zijn middelen beschikbaar om deze ernstige problemen tussentijds aan te pakken.''

Bij te weinig ventilatie in klaslokalen neemt het zuurstofgehalte gehalte af. Er kunnen klachten als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeidheid voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat bij hoge CO2-concentraties in klaslokalen de leerprestaties van kinderen kunnen verminderen (TNO, 2007). Beslagen ramen kunnen betekenen dat de luchtkwaliteit ondermaats is.