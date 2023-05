Lost stemacteur uit Apeldoorn tekort aan conducteurs op? ‘Waar blijft die microfoon?’

Vruchtelo­ze politie-in­val in woning Apeldoorn: vogel blijkt gevlogen

Een straat in de Apeldoornse wijk Woudhuis is gisteren tot twee keer toe opgeschrikt door de aanwezigheid van een flinke politiemacht. Die had een hoekwoning op de korrel, waar de tweede keer ook daadwerkelijk werd binnengevallen. De gezochte vogel bleek gevlogen. Waar hij of zij voor gezocht werd, wil de politie niet zeggen.