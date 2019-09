Loverboy uit Apeldoorn moet twee jaar cel in en 25.000 euro betalen

Het slachtoffer had een vordering ingediend van 230.000 euro aan gederfde inkomsten. Maar de rechtbank ziet geen bewijs dat ze zoveel met de prostitutie had verdiend. Ze hield het op vijftienduizend euro.

Seksadvertenties

Daarnaast wees ze tienduizend euro aan smartengeld toe. Toen het acht jaar jongere meisje verliefd op hem was geworden, haalde de Apeldoorner haar over in de prostitutie te gaan werken. Hij stelde eind 2014 seksadvertenties op, regelde klanten en bracht haar naar ze toe. Hij haalde haar van school of van huis en mishandelde haar als ze niet wilde. Ook had hij een wapen.