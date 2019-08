LPG-lekkage bij Shell langs A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort: station afgesloten

Swim to Fight Cancer Apeldoorn slaat jaar over

6:05 Er is dit jaar geen Swim to Fight Cancer in Apeldoorn. Na drie edities slaat de organisatie een jaartje over. ,,Dat doen we op advies van de landelijke organisatie’’, zegt voorzitter Krista Walter. ,,Zo houd je de organisatie fris en hoef je niet jaar in jaar uit bij dezelfde sponsors aan te kloppen.’’