LTO: provincie moet boeren aan grond helpen om omslag te maken

Doodzieke moeder Marina krijgt bijzondere hulp van piloot Bert uit Apeldoorn: ‘Ik wil het groot aanpakken’

4 september De 39-jarige Marina van der Kruijs lijdt aan een zeldzame ziekte en heeft een speciale behandeling in Barcelona nodig. Voor de peperdure operatie is een crowdfundingactie opgezet, maar het wil nog niet echt vlotten. Piloot Bert van de Bunte (28) schiet nu te hulp: ,,We kunnen een half miljoen mensen bereiken.”