Luchtvaart beheerst leven van nieuwe directeur Airport Teuge: ‘Mijn mobieltje staat nooit in de vliegtuigmodus’

De Haan is in dik anderhalve maand al aardig ingeburgerd in Teuge. Terwijl de koffie pruttelt, maakt hij in de kleine verkeerstoren van het vliegveld een babbeltje met de havenmeester, de spin in het web. ,,We werken met een klein team, zo’n tien man’’, zegt De Haan, die bijna twee meter de lucht in torent. ,,Iedereen kent iedereen.’’