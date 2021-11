Luciano (19) overmeestert overvaller in Apeldoorn: ‘Extra motivatie dat ik agent wil worden’

video Politie krijgt dertien tips over doodgescho­ten wolf: ‘Kans dat hij per ongeluk is geraakt, is nihil’

Dertien tips heeft de politie ontvangen over de doodgeschoten wolf die begin oktober in het Gelderse Stroe werd gevonden. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd daar dinsdagavond aandacht aan besteed. Volgens de politie zitten er een paar relevante tips bij ‘waarmee we aan de slag gaan’.

17 november