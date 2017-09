Luifel stadhuis Apeldoorn op losse schroeven

Uitstraling

Verbaasd

Ruijssenaars, die ook het stadhuis zelf ontwierp, is verbaasd over het oordeel van de crk. ,,Hier kan ik niks mee.'' De architect wilde donderdag niet verder reageren. Als Ruijssenaars niet aan zijn ontwerp wil, sleutelen, komt de bal bij de gemeente te liggen. Die moet dan besluiten of ze kiest voor het advies van de crk, of voor de architect die ze in de arm heeft genomen.