Luisterlijn zoekt vrijwilligers in de Stedendriehoek die een luisterend oor kunnen bieden

met video Glazen Huis wervelend van start ondanks kou en uitglijder: 'Apeldoorn, uh... Amersfoort, laat je horen’

‘Apeldoorn: dit is het begin van Serious Request 2022!’ Na weken van voorbereiding kon 3FM-dj Rob Janssen van alles roepen, maar dit niet. Gelukkig kon hij er zelf om lachen en kwam hij al vrij snel tot de conclusie dat niet Apeldoorn maar Amersfoort een week lang zijn ‘thuisbasis’ is.

18 december