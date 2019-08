Lunchroom Nawijn & Polak Apeldoorn heet nu Daalder

Sinds 1 november 2018 is de bekende boekhandel aan het Marktplein uitgebreid met een lunchroom, maar die had tot nu toe geen naam. Om deze lunchroom meer eigen identiteit te geven heeft de boekwinkel een naam bedacht, die refereert aan het verleden, toen in het gebouw nog het regionale hoofdkantoor van de Rabobank was gevestigd. In de kelder van het pand zijn nog altijd de kluizen bewaard gebleven. Nawijn en Polak zit sinds 1984 in dit pand gevestigd.