Luuk en Maico gooien het roer om en wandelen naar elke uitwedstrijd van SV Orderbos (zodra er weer publiek is toegestaan)

Ze hebben zelfs speciale windjacks laten bedrukken. ‘Hoe slechter, hoe mooier’ staat er te lezen en nee, dat slaat niet op het voetbal van hun clubje, maar gaat over de paden die ze uitkiezen om te wandelen. Want dat de twee de makkelijkste en kortste weg naar de tegenstander van het eerste elftal kiezen, is in elk geval niet waar. ,,We nemen altijd de tijd om een mooie route uit te stippelen’’, zegt Van ’t Loo in de kantine van SV Orderbos.