Luuk en Maico houden wandelevenement voor het goede doel bij SV Orderbos

Omstreden woningbouw in Twel­lo-Noord uitgesteld, rechter doet nog uitspraak: ‘We zijn hier heel blij mee’

Protesterende Twellonaren hebben hun eerste succes geboekt. Voorlopig wordt er niet gebouwd aan de noordkant van het dorp. Dat is donderdag duidelijk geworden in de rechtbank. De gemeente Voorst heeft honderden woningen gepland in Twello-Noord, maar stelt haar plannen uit.

9 juni