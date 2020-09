Luxe woningen kunnen wel, een azc niet op de Kleiberg in Apeldoorn

Auto vliegt over de kop bij A50-afrit in Apeldoorn

28 september Een automobilist is maandagochtend in Apeldoorn over de kop geslagen met zijn wagen. Dat gebeurde op de afslag van de A1 naar de A50 toe. De automobilist wilde richting Zwolle koersen. Naast de schrik hield hij aan het ongeluk lichte rugklachten over.