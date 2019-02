Luxe woningen op plek van Sportfondsenbad Apeldoorn

Op de plek van het Sportfondsenbad begint volgend jaar de bouw van koopwoningen. In de voormalige Koningin Wilhelminaschool, die er vlakbij ligt, komen eveneens woningen. Daarbij wordt de omgeving ook aangepakt: het gebied is straks een groen buurtje en er ontstaat een nieuwe, rechtstreekse verbinding tussen de binnenstad en het Oranjepark.

Het voormalig zwembad en het monumentale schoolgebouw zijn gekocht door projectontwikkelaar/bouwbedrijf Van Wijnen. De twee complexen stonden los van elkaar te koop, maar de gemeente wilde ze liefst aan één organisatie overdragen die beide in samenhang ontwikkelt. Van Wijnen heeft daarvoor het meest overtuigende plan, concludeert de gemeente.

Potentie

De oude mulo staat aan de Kerklaan, het Sportfondsenbad ligt daar meteen achter aan de Van Huutstraat. ,,Een nu nog een beetje verloren hoekje’’, beschrijft woordvoerder Karen Pasman van Van Wijnen. En dat is jammer, vindt het bedrijf. De potentie is groot, als verbinding tussen winkelgebied en de statige Parken-buurt. ,,De bedoeling is er één samenhangend gebied van te maken, met veel groen.’’

Auto's

Op de plek van het bad komen 18 woningen. Twaalf daarvan zijn drive-in-woningen, met een inpandige parkeerplek dus. Dat auto’s zoveel mogelijk uit het zicht staan moet er aan bijdragen dat er een parkachtig terrein ontstaat.

Hoger segment

Het oude schoolgebouw blijft aan de buitenkant volledig intact; het is een rijksmonument. In dat pand en de naastgelegen hoofdonderwijzerswoning komen vijf stadsvilla’s. Het zijn alle koopwoningen. De prijs daarvoor moet nog worden bepaald, maar duidelijk is dat het zal gaan om woningen ‘in het hogere segment’.

Knipoog

Het Sportfondsenbad gaat hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar tegen de vlakte. Het werd in 1935 gebouwd, en sloot in 2015. ,,Het heeft een geschiedenis van hier tot Tokio’’, weet ontwikkelaar Martijn Bax van Van Wijnen. ,,Dat kan je niet zomaar wegvegen; daar moet je iets mee. Daarom komt er een duidelijke knipoog naar dat verleden in het ontwerp.’’ Dat zit onder meer in het gebruik van de kleur blauw, maar ook in de architectuur zelf. De Apeldoornse architect Lars Courage tekent het ontwerp van de nieuwbouw.

Buurt

De bedoeling is nog voor de zomer de wijziging van het bestemmingsplan in gang te zetten. Van Wijnen hoopt in mei aan de buurt een eerste ontwerp te kunnen laten zien. De start van de bouw staat midden 2020 gepland.

Netjes

De gemeente Apeldoorn is in haar nopjes met de ideeën van Van Wijnen. Er waren in totaal 18 partijen die een bod uitbrachten op de twee locaties. ,,Hartstikke netjes’’, vindt Corine Schouten van der Velden van de gemeentelijke vastgoed-afdeling die animo.