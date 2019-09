Maakt de diesel tussen Apeldoorn en Zutphen plaats voor een elektrische trein?

De gemeente Apeldoorn heeft dat idee in elk geval voorgelegd aan de provincie Gelderland. Die gaat het treinvervoer aanbesteden voor een aantal lijnen, waaronder Apeldoorn-Zutphen. Dat gaat bepalen welke vervoerder vanaf 2022 vijftien jaar de dienstregeling mag verzorgen.

Het uitgelezen moment om naar elektrisch vervoer te kijken, wat de gemeente Apeldoorn betreft. Mede ook omdat daar mogelijk extra kansen voor ontstaan. Op dit moment loopt de aanbesteding van het busvervoer in onder meer Apeldoorn. De gemeente hoopt dat de nieuwe vervoerder een bijzonder project in werking wil nemen. Dat behelst dat de energie die vrijkomt bij het remmen van treinen, wordt omgezet in elektriciteit en opgeslagen in grote accu's. Elektrische stadsbussen kunnen daarmee opladen.