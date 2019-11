Maalderij in Klarenbeek wint prijs met fraaie restauratie

Keukeneiland

De restauratie van de maalderij uit 1920 is in 2018 in gang gezet door eigenaar Bureau BAS. Het uitgangspunt was het industriële interieur zoveel mogelijk te handhaven en ‘beleefbaar’ te maken. Onderdelen kregen een nieuwe functie met behoud van de herkenbaarheid van de oude functie, beschrijft de SAM. Houten silo’s zijn getransformeerd tot kantoorruimte en een oude zeefmachine is omgebouwd tot keukeneiland en tafel. Ook zijn latere aanpassingen in het pand teruggedraaid. Het systeemplafond bijvoorbeeld is verwijderd waardoor ‘de oorspronkelijke hoogte, de robuuste betonconstructies en de oude trechters in het zicht kwamen’. Het karakteristieke gebouw waarin voorheen onder meer de Welkoop zat, herbergt nu winkel- , kantoor- en sportruimte.