Maaltijdbezorger op scooter raakt gewond na botsing op kruispunt in Apeldoorn

Onderhoud aan bekriti­seer­de ‘schimmel­flats’ in Apeldoorn alsnog jaar vervroegd

Bewoners in de Apeldoornse Metaalbuurt zijn in 2023 mogelijk verlost van hun ‘schimmelflats’. Woningcorporatie De Goede Woning heeft het onderhoud alsnog met een jaar vervroegd. Volgens woordvoerster Noesjka Verheij is De Goede Woning niet gezwicht voor de kritiek van de buurt in de Stentor, maar is de ‘mega-investering’ simpelweg eerder nodig. „We erkennen de klachten.”

18 februari