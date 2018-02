Maand na westerstorm zijn verzekeraars nog altijd druk met afwikkelen schade

Apeldoornse bedrijven pronken met export in boek 'Made in Apeldoorn'

12:12 Apeldoornse bedrijven willen te koop lopen met hun exportkracht. Daarom hebben ze een boek uitgebracht onder de naam Made in Apeldoorn. Het boek is niet alleen in het Nederlands beschikbaar, maar ook vertaald in het Duits en het Engels.