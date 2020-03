Maanden durend mysterie in Apeldoorn is na brand binnen no-time opgelost

Even is het rustig geweest. Na de winterse hausse - zeventien in vier maanden - kent Apeldoorn een autobrandloze periode van bijna zeven weken. Tot gisteren 04.30 uur. Aan de Soldeniersveld worden bewoners opgeschrikt door een hels kabaal. ,,Ik hoorde een harde knal. Zoals bij carbidschieten. En er was een enorme lichtglans te zien. Toen ik naar buiten keek, zag ik waarom: er stond een auto in de brand”, zegt een vrouw die er pal naast woont.