Maart roert zijn staart: sneeuw- en hagelbuien trekken over Nederland

volleybal Alterno viert in het jubileum­jaar nog een feestje: De vrouwen pakken de titel in de topdivisie A

De kurk is van de champagnefles in de Alternohal. In het 50-jarige jubileumjaar kan de Apeldoornse volleybalvereniging nog een feestje vieren. Het kampioenschap in de topdivisie A van de vrouwen is drie wedstrijden voor het einde namelijk al een feit en daarvoor hoefde de ploeg van Wilfried Groothuis niet eens de volleybalkleren aan te trekken.