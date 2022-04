Maarten (41) rijdt gestrande treinreizigers door heel Oost-Nederland: ‘Iedereen die je kunt helpen is mooi meegenomen’

Kans bestaat dat dassen terugkeren naar verstoorde burcht in Emst, zegt ecoloog: ‘Zijn gehecht aan plek’

Het voortbestaan van de das staat al ernstig onder druk op de Veluwe, dus zo'n beschadigde dassenburcht in Emst is extra kwalijk, vindt de Harderwijkse ecoloog en dassenonderzoeker Jaap Schröder. Toch is er een sprankje hoop: ,,Kan zijn dat de dassen op termijn terugkeren.’’

