Maarten van Vierssen aan de slag als wethouder in Apeldoorn

Miljoenen voor techniekon­der­wijs in Apeldoorn

17:47 Er zijn veel banen in de techniek, maar hoe krijg je het vmbo-onderwijs zo aantrekkelijk dat leerlingen bewust voor techniek kiezen? In Apeldoorn bundelen onderwijs en bedrijfsleven hun krachten. Met zes miljoen euro uit Den Haag is er nu ook geld om concrete stappen te zetten.