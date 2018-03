Machtswissel in Apeldoorn, VVD de grootste

De politieke verhoudingen zijn op hun kop gezet in Apeldoorn. De oppositiepartijen VVD en Lokaal Apeldoorn horen nu samen met het CDA bij de grootste drie. Grote verliezer is D66. Er komt een nieuwe coalitie.

VVD stijgt volgens de voorlopige uitslag van vijf naar zes zetels. D66 zwaaide de afgelopen vier jaar de scepter in de raad, maar keldert van zeven naar vier.

'De lokalen' bouwen hun bolwerk uit in Apeldoorn. Lokaal Apeldoorn en Gemeentebelangen stegen samen van 13,3 naar 17,2 procent. Daarvan is Lokaal Apeldoorn met 13 procent en vijf zetels veruit de grootste en pakt Gemeentebelangen 4,2 procent en één zetel. Die partij keert daarmee terug in de raad. Vier jaar geleden pakte ze weliswaar ook twee zetels, maar beide raadsleden van Gemeentebelangen stapten tussentijds over naar Lokaal Apeldoorn.

,,Als ik dit afzet tegen de ontwikkelingen elders in het land, dan blijft het 'lokale effect' in Apeldoorn nog iets achter'', reageerde Wim Willems van Lokaal Apeldoorn, ,,maar het voelt wel degelijk erg goed dat wij worden beloond voor hoe wij aan de weg hebben getimmerd. Dit betekent dat we aan tafel komen te zitten.''

CDA-lijsttrekker Nathan Stukker durft daarover nog geen uitspraak te doen. Pas vanavond moet dat duidelijk worden tijdens het 'duidingsdebat' in het Stadhuis. Zijn partij blijft vrijwel exact gelijk en houdt vijf zetels. ,,We zagen dat het CDA in allerlei andere steden in de min schieten. Dan is dit is dus hartstikke goed.''

Grootste

Jenny Elbertsen (VVD) constateert dat 'de kiezer heeft gesproken'. De afgelopen jaren was haar partij niet welkom in het college. Nu is de VVD de grootste en is duidelijk wat de kiezer wil, constateert ze. ,,Ik kan me voorstellen dat sommige partijen graag door zouden gaan, nu Apeldoorn uit de crisis is getrokken. Oude stoelen zitten altijd lekker. Maar het wordt toch anders.''

Van de collegepartijen verliest niet alleen D66. ChristenUnie daalt van vijf naar vier zetels en de PvdA van vier naar twee. GroenLinks groeit wel, van 5,9 naar 8,6 procent, maar houdt drie zetels.

Door die resultaten is het ondenkbaar dat de huidige collegepartijen de komende vier jaar opnieuw samen de dienst gaan uitmaken.

SGP

De SGP houdt twee zetels. De PvdD groeit van een naar twee en PSA verdwijnt uit de raad. De SP daarentegen komt met twee zetels binnen. 50Plus wordt groter groeit van één naar drie zetels