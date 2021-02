Madé (20) uit Apeldoorn zit kort na ‘gekke overstap’ al in landelijk bestuur van politieke partij

Kaart Winkeldie­ven sloegen minder vaak toe in coronajaar 2020: zoveel diefstal­len vonden er plaats in jouw gemeente

3 februari Het aantal winkeldiefstallen is het afgelopen jaar in heel Oost-Nederland gedaald. Dat blijkt uit recent bijgewerkte politiecijfers. Vooral in de maand april bleven dieven weg uit de winkels in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Opvallende vermeldingen zijn er voor Zwolle, Lelystad en Apeldoorn.