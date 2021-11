Maffe achtervolging in Apeldoorn: scooterrijdster drukker bezig met agenten dan met vluchten

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder nieuwe besmettin­gen, maar Zwartewa­ter­land blijft brandhaard

Gemeente Zwartewaterland spant ook vandaag de kroon in het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Hoewel de gemeente met 219,1 iets lager uitvalt dan de 236,6 van gisteren, staat de gemeente landelijk alsnog op eenzame hoogte. In totaal zijn in de afgelopen 24 uur in Oost-Nederland 958 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dit er 977.

31 oktober